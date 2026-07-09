

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – An diesem Wochenende hat am Bürgerhaus das Sommerfest des Stadtteilvereins stattgefunden. Für die ganze Familie, egal ob jung oder alt, groß oder klein, wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Tänzen aus verschiedenen Ländern, Turnaufführung, Zauberkunst, Livemusik u.v.m. sowie internationalen Speisen und Getränke geboten.

Das Medienzentrum Emmertsgrund hat sich ebenfalls mit einem Bücherflohmarkt vor Ort beteiligt und bot Kinderbücher, Romane, DVDs und Spiele zu kleinen Preisen an.

Auch wir waren dabei. Dieses Mal aber in ganz anderer Funktion – wir haben die Perspektive gewechselt — und den Stadtteilverein beim Getränkeausschank unterstützt. Denn die Schausteller mussten in diesem Jahr absagen. So haben örtlichen Vereine, Institutionen und die Bürgerschaft selbst die Bewirtung übernommen und wir haben gerne mitgeholfen.

Die Resonanz von Mitwirkenden und Besuchern war eindeutig, das Fest auf dem Platz vor dem Bürgerhaus stattfinden zu lassen, war die richtige Entscheidung. Die Vereine und Institutionen haben den Platz im Schatten der Bäume in eine einladenden Freiluftbühne verwandelt. Insgesamt herrscht dort eine schöne Atmosphäre, die zu vielen netten Gesprächen und eingeladen hat. Alle, die vorbeigekommen sind, konnten dort einen schönen Sommertag mit netten Begegnungen bei guter Stimmung verbringen.

Dem Sommerfest schließt sich wie jedes Jahr der Kultursommer an. Zum Auftakt spielen Taiko Heidelberg japanische Trommelkunst und singen die Moko-Chöre. Den ganzen Juli und August über wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: Emmertsgrunder Kultursommer

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 10:35