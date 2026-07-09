Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr haben Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft zur Veranstaltung „NetzWerk Heidelberg“ eingeladen. Es geht dabei einerseits darum, den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu fördern und andererseits auch darum, besondere Orte der Heidelberger Innovationslandschaft erlebbar zu machen.

Diesmal waren wir zu Gast im Betriebswerk. Dort sind in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden inspirierende Arbeitswelten für Unternehmen, Kreative und Institutionen entstanden. Ergänzt werden sie durch experimentelle Neubauten, die Raum für innovative Geschäftsmodelle bieten.

Hier haben ganz unterschiedliche Akteure ihre Heimat gefunden – von der Kommunikationsagentur über das Konfuzius-Institut der Universität Heidelberg bis hin zum E‑Bike-Hersteller Coboc und vielen weiteren spannenden Unternehmen.

Ein kurzer Impulsvortrag von Annalena Horsch, der Geschäftsführerin von Coboc, war ein gelungener Einstieg in einen offenen Austausch, neue Impulse und interessante Gespräche in entspannter Atmosphäre.

Vielen Dank an das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft für die Organisation und das Team vom Betriebswerk für die Einladung in diese tolle Location!

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 10:43