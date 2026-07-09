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09.07.2026, 10:12 Uhr

Heidelberg – Freiwilligentage 2026: Jetzt Projektidee einreichen!

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Anpacken und zusammen ein gemeinnütziges Projekt umsetzen – darum geht es bei den 10. Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar (Archivbild von 2024).Foto: Tobias Dittmer (Archivbild)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Online-Anmeldung für Aktionstage vom 12. bis 20. September läuft -Gemeinsam anpacken und interessante Projekte umsetzen: Das können alle Interessierten bei den 10. Freiwilligentagen in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar 2026. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ können Projekte vom 12. bis 20. September 2026 umgesetzt werden. Die Vorbereitungen zu dem regionalen Großereignis, das alle zwei Jahre stattfindet, laufen: Gemeinnützige Vereine und Initiativen sind bereits jetzt aufgerufen, ihre Projektideen online unter www.wir-schaffen-was.de vorzustellen – und damit für Unterstützung an den Freiwilligentagen zu werben. Die Projekte müssen gemeinnützig sein und sich innerhalb eines Tages oder während des Aktionszeitraums realisieren lassen. Wer beim größten Freiwilligentag dieser Art in Deutschland aktiv mithelfen möchte, kann sich auf der Internetseite als Helferin oder Helfer eintragen. Firmen und Schulen können mit eigenen Teams teilnehmen, da Projekte – wie schon vor zwei Jahren – auch unter der Woche stattfinden.

In Heidelberg sollen die Freiwilligentage erneut zeigen, dass freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement einen Beitrag bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten kann. Dabei zielt die Beteiligung an den Aktionstagen auch darauf, Menschen kurz- und langfristig für ein Engagement zu gewinnen. Sie sind ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Engagementförderung. Bei den Freiwilligentagen zeigt sich sehr deutlich, dass Heidelberg eine „Engagierte Stadt“ ist und dieses Siegel mit Leben füllt. Die Teilnahme lohnt sich für gemeinnützige Einrichtungen in jedem Fall: Sie können die eigene Arbeit präsentieren und langfristig neue Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen. Darüber hinaus macht der freiwillige Einsatz Spaß und stärkt das Miteinander der Beteiligten.

Je vielfältiger das Engagementangebot ist, desto mehr wird Jede und Jeder angesprochen, sich zu beteiligen. Ganz gleich ob jung oder alt, ob mit oder ohne Behinderungen und Einschränkungen, ganz gleich mit welchem kulturellen Hintergrund: der Freiwilligentag ist für alle da. Mehr Infos – auch Tipps zur Organisation von Projekten – gibt es online unter www.wir-schaffen-was.de.

Gemeinsam anpacken: 2024 wirkten in Heidelberg 450 Freiwillige an rund 50 Projekten mit

Bei den letzten Freiwilligentagen wurde eine Rekordzahl an Angeboten in Heidelberg verzeichnet: Etwa 450 Helferinnen und Helfer wirkten im Aktionszeitraum vom 21. bis 30. September 2024 bei der Umsetzung von rund 50 gemeinnützigen Projekten mit. Der Aktionszeitraum war erstmals auf zehn Tage verlängert worden.

FreiwilligenAgentur: Beratung und Unterstützung für Organisationen, Schulen und Firmen

Die FreiwilligenAgentur berät gerne interessierte Heidelberger Organisationen, Schulen, Firmen und alle Interessierten. Unter freiwilligenagentur-heidelberg.de/freiwilligentage gibt die FreiwilligenAgentur gemeinnützigen Einrichtungen und Vereine Tipps beim Finden von Projektideen – vom Müllsammeln im Stadtteil bis hin zu handwerklichen Projekten, Pflanzaktionen und vieles mehr. Weitere Infos auch auf dem Instagram-Kanal der FreiwilligenAgentur unter @engagiert_in_hd, per E-Mail an freiwilligentag@freiwilligenagentur-heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 7262-172.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 10:12

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