Altrip – Sanierung des Bermenwegs am Rheinhauptdeich in Altrip startet Anfang August



Altrip/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum vom 03. August 2026 bis voraussichtlich Ende September 2026 wird der Bermenweg am Rheinhauptdeich in zwei Abschnitten saniert.

Der südliche Abschnitt erstreckt sich von der Rheinauenstraße in Höhe der Segelgemeinschaft Waldsee e. V. bis zur Überfahrt der Speyerer Straße in Höhe des Riedhofes in Altrip. Der nördliche Abschnitt in der Ortslage befindet sich in Höhe der Richard-Wagner-Straße in Altrip. Dort wird zusätzlich zur Wegesanierung am landseitigen Deichfuß die Böschungsneigung angepasst.

Im Zuge der Maßnahme wird die bestehende Asphaltdecke erneuert. Dies dient der langfristigen Sicherung der für die Deichunterhaltung und Deichverteidigung wichtigen Infrastruktur.

Ergänzend werden an zwei Stellen – im Bereich des Spielplatzes Berliner Straße sowie an der Deichscharte zur Fähre – bestehende Trampelpfade, die über den Deich führen, mit Pflaster befestigt. Dadurch werden sowohl die Sicherheit des Rheinhauptdeiches gegen Erosion als auch die Nutzung dieser zusätzlichen Deichquerungen verbessert.

Während der gesamten Bauzeit wird es im Bereich des Bermenwegs zu Einschränkungen durch Umleitung und Sperrungen für Anlieger, Erholungssuchende und den landwirtschaftlichen Verkehr kommen. Die Radroute wird großräumig umgeleitet. Es wird gebeten, den gesamten gesperrten Streckenbereich während der Bauzeit zu meiden und zur Gewährleistung der ungehinderten Baustellenlogistik durch die Baufirmen auch dann auf eine Nutzung zu verzichten, wenn in bestimmten Abschnitten keine Bautätigkeit stattfindet. Eine ungehinderte möglichst flexible Abwicklung der Bauarbeiten auf der gesamten Strecke ohne zwischenzeitliche Änderungen der Sperrungsabschnitte trägt dazu bei, die Baumaßnahmen insgesamt so zügig wie möglich abzuwickeln. Das von der Deichmeisterei/Neubaugruppe Hochwasserschutz der SGD Süd beauftragte ausführende Bauunternehmen wird darauf achten, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Die Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Rheinhauptdeichs und damit zum Hochwasserschutz von Altrip und der Region. Die Bevölkerung wird um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen gebeten.

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Zuletzt aktualisiert am 9. Juli 2026, 22:16