Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sicher schwimmen von Anfang an

Stadt Weinheim und Franziska van Almsick Stiftung bieten erneut Anfängerschwimmkurse für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren an

Schwimmen zu lernen kann Leben retten. Um möglichst vielen Kindern den sicheren Umgang mit dem Wasser zu ermöglichen, bietet die Stadt Weinheim gemeinsam mit der Franziska van Almsick Stiftung auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Ferienschwimmkurs im Strandbad Waidsee an.

Der Anfängerschwimmkurs richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren, die noch nicht schwimmen können. Die Kurse finden von Montag, 3. August, bis Freitag, 7. August 2026, statt. Angeboten werden täglich drei Kurszeiten: von 9.00 bis 9.45 Uhr, von 10.00 bis 10.45 Uhr sowie von 11.00 bis 11.45 Uhr. In den verschiedenen Gruppen werden die Kinder von einem qualifizierten Trainerteam altersgerecht und mit viel Erfahrung an das Schwimmen herangeführt.

Da Schwimmkursplätze aufgrund begrenzter Wasserflächen und Schwimmbadkapazitäten weiterhin knapp sind, freut sich die Stadt Weinheim, das erfolgreiche Angebot erneut gemeinsam mit der Franziska van Almsick Stiftung realisieren zu können.

Die Voranmeldung startet am Samstag, 25. Juli 2026, um 21 Uhr und erfolgt ausschließlich über den Onlineshop des Strandbads Waidsee. Bei der Anmeldung müssen die Daten des Kindes vollständig angegeben werden. Nach Abschluss der Vergabe erhalten die Erziehungsberechtigten eine gesonderte Bestätigung. Sollte der Kurs bereits ausgebucht sein, besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Frei werdende Plätze werden anschließend an Nachrücker vergeben.

Die Stadt weist darauf hin, dass Falschangaben – beispielsweise zum Alter des Kindes –, Mehrfachbuchungen sowie Anmeldungen von Kindern, die bereits schwimmen können, zur sofortigen Stornierung sämtlicher Kurstickets führen.

Für einen reibungslosen Ablauf gilt: Der Einlass ins Strandbad ist frühestens 30 Minuten vor Kursbeginn möglich. Pro Kind dürfen bis zu zwei Betreuungspersonen das Kind begleiten. Wer darüber hinaus das Strandbad nutzen oder nach dem Kurs dort bleiben möchte, benötigt ein separates Eintrittsticket. Treffpunkt ist jeweils der Sammelpunkt der entsprechenden Kursgruppe. Dort werden die Kinder nach Kursende auch wieder an ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben. Am letzten Kurstag erhalten die Kinder bei entsprechender Schwimmfähigkeit ein Schwimmabzeichen.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung sind ab dem 25. Juli über den Onlineshop des Strandbads unter https://weinheim.eticket-software.de möglich.

Quelle – Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 21:11