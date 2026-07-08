Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem Auffahrunfall auf der A6 bei Sinsheim ist am Dienstagnachmittag ein 37-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 15:05 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Süd und Sinsheim/Steinsfurt.

Nach Angaben der Polizei musste ein 54-jähriger Fahrer eines Ford aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 37-jähriger Audi-Fahrer wechselte währenddessen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, erkannte den Rückstau offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen davor stehenden Skoda eines 22-Jährigen geschoben.

Der 37-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Audi und der Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 32.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme mussten Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen auf der A6 kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 18:01