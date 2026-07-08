Neustadt – 61-jährige vermisst

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Seit Dienstag, den 07.07.2026, 12.30 Uhr, wird eine 61-jähriger Frau aus Neustadt an der Weinstraße vermisst. Sie wurde zuletzt am 07.07.2026, gegen 12.30 Uhr, im Innenstadtbereich von Neustadt gesehen und war auf dem Weg zu einer Musikschule. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer Gefahrensituation bzw. hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

– ca. 1,60m

– normale Statur

– schwarze, halblange Haare

– weiße Stoffhose

– weiß-grünes T-Shirt

– blaue Schuhe mit weißer Sohle

– führt einen kleinen, beigefarbenen Rucksack mit

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321-8540 an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:57