Ludwigshafen / Parkinsel / Metropolregion Rhein-Neckar.
Der Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) informiert, dass aufgrund eines defekten Kanalhausanschlusses die Hafenstraße auf Höhe der Hausnummer 23 vollgesperrt werden musste. Aufgrund des Schadensbildes ist nicht auszuschließen, dass die Straßenoberfläche bis zur Behebung des Schadens dort weiter absacken könnte. Die Schadensbehebung ist bereits in Vorbereitung.
Eine örtliche Umleitung für den Bus- und Individualverkehr ist eingerichtet. Der Bus- und Lkw-Verkehr verläuft bis zur Behebung des Schadens über die Parkstraße, Schwanthaler Allee bis zum Schwanthaler Platz und zurück. Die Stadtverwaltung bittet die eingerichteten Halteverbote und Umleitungen zu beachten, damit insbesondere der Bus- und Lkw-Verkehr während der Sperrung weiterhin möglich ist.
Als Ansprechpartner beim Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt des WBL stehen Thomas Böhle (0621 504-6820) oder Hans-Jörg Sobeslavsky (0621 504-6831) zur Verfügung.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 12:02