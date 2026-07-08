Ludwigshafen-Mundenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Bahnhof Ludwigshafen-Mundenheim kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und weiteren Einsatzkräften. Aufgrund eines Notfalleinsatzes im Gleisbereich ist die Bahnstrecke aktuell gesperrt.

Dadurch kommt es im Bahnverkehr zu Verspätungen, Teilausfällen und Zugausfällen. Reisende werden gebeten, ihre Verbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen und mehr Zeit einzuplanen. Die Deutsche Bahn arbeitet an der Organisation des weiteren Zugverkehrs.

Zu den Hintergründen des Einsatzes machen die Einsatzkräfte derzeit keine näheren Angaben. MRN-News berichtet aus Rücksicht auf Betroffene und Angehörige bewusst nicht über die näheren Umstände.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 17:11