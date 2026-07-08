Ludwigshafen – Gut informiert mit dem Mobilitätsportal

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Über das Mobilitätsportal der Stadtverwaltung können sich Verkehrsteilnehmende direkt über die aktuelle Verkehrssituation im Stadtgebiet informieren oder auch die schnellsten Routen mit alternativen Verkehrsmitteln abfragen.

Auf der städtischen Webseite kann unter www.ludwigshafen.de das Mobilitätsportal beispielsweise schon vor Fahrtantritt aufgerufen werden. Hier öffnet sich eine Karte, auf der die Verkehrssituation in Echtzeit angezeigt wird. Nutzer*innen können auf einen Blick erkennen, wo der Verkehr fließt, wo es Stau gibt oder Sperrungen. Darüber hinaus werden Parkmöglichkeiten, Ladesäulen, Bikesharing-Stationen oder ÖPNV-Haltestellen angezeigt. Ein Routenplaner zeigt auf, wie der Umstieg auf alternative Verkehrsmittel gelingt, wie und mit welchem Verkehrsmittel man am besten zum Ziel gelangt. Für die Nutzung unterwegs kann die App „UVM Mobil“ im Apple AppStore oder bei GooglePlay kostenlos heruntergeladen werden.

Darüber hinaus informieren derzeit elf dynamische Verkehrsleitschilder an den großen Einfahrtsrouten nach Ludwigshafen – beispielsweise auf der B9, am Kaiserwörthdamm, in der Brunckstraße oder in der Bruchwiesenstraße – über das Verkehrsgeschehen im Stadtgebiet und bieten Orientierung für Verkehrsteilnehmer*innen. Weitere Verkehrsleitschilder sind geplant. Möglich ist das, weil über 50 sogenannte „Traffic Eyes“ den Verkehr im Stadtgebiet in Echtzeit erfassen und an den Verkehrsrechner der Stadt weiterleiten. Der Verkehrsrechner verarbeitet diese Daten und erstellt so ein digitales Abbild der Verkehrssituation. Darüber hinaus weisen insgesamt 16 Schilder des Parkleitsystems ergänzend auf freie Parkplätze hin.

Auf den vier Mobilitätsmonitoren am S-Bahnhof Mitte, im Hauptbahnhof, auf dem Platz der deutschen Einheit an der Rhein-Galerie sowie am Tor 7 der BASF werden die Abfahrtszeiten sämtlicher ÖPNV-Angebote in einem bestimmten Umkreis angezeigt. Zusätzlich gibt es Informationen zu Angeboten des ÖPNV in der Nähe, Hinweise zur Fahrradnutzung und eine Übersicht über Bike- oder Carsharingangebote.

Das Mobilitätsportal ist Teil des Umweltsensitiven Verkehrsmanagements (UVM), ein System, das Verkehrs- und Umweltdaten kombiniert und daraus verkehrslenkende Maßnahmen für das Stadtgebiet errechnet. Ziel ist es, Menschen aus Stadt und Region schnell und umweltschonend an ihr Ziel zu bringen.

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:12