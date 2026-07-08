Landau – Wochenmarkt wird am Samstag, 11. Juli, auf den Alten Meßplatz verlegt

Landau/südliche Weinstraße/ Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Landauer Sommers: Wochenmarkt wird am Samstag, 11. Juli, auf den Alten Meßplatz verlegt

Die Stadtverwaltung informiert: Der Landauer Wochenmarkt findet am Samstag, 11. Juli, nicht auf dem Rathausplatz, sondern auf dem Alten Meßplatz statt. Grund hierfür ist der Landauer Sommer, der von Freitag, 10. Juli, bis Sonntag, 12. Juli, in der Innenstadt gefeiert wird.

Beginn und Ende des Wochenmarkts bleiben unverändert bei 7 bis 14 Uhr.

Bildunterschrift: Wegen des Landauer Sommers wird der Wochenmarkt auf den Alten Meßplatz verlegt. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:39