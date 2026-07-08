Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zoo Landau in der Pfalz herrscht derzeit echter Babyboom. Gleich mehrere bedrohte Tierarten haben in den vergangenen Wochen Nachwuchs bekommen. Besonders erfreulich: Vier Visayas-Mähnenschweine, ein Braunkopfklammeraffe sowie mehrere Abdimstörche und weitere Vogelarten sorgen für großen Besucherandrang und sind zugleich ein wichtiger Beitrag zum internationalen Artenschutz.

Vier seltene Visayas-Mähnenschwein-Ferkel geboren

Ein besonderes Highlight sind die vier am 17. Juni geborenen Visayas-Mähnenschweine. Eine erfahrene Sau brachte ein männliches und drei weibliche Ferkel zur Welt. Die Jungtiere tragen das für Wildschweine typische gestreifte Fell, das ihnen in der Natur als Tarnung dient, und entwickeln sich nach Angaben des Zoos hervorragend.

Die Visayas-Mähnenschweine zählen zu den seltensten Schweinearten der Welt. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) werden sie als „Vom Aussterben bedroht“ geführt. Der Zoo Landau beteiligt sich am Europäischen Ex-situ-Programm (EEP), das den Erhalt einer genetisch vielfältigen Reservepopulation dieser hochbedrohten Art sicherstellen soll.

Nachwuchs bei den stark bedrohten Braunkopfklammeraffen

Auch bei den Braunkopfklammeraffen gibt es Grund zur Freude. Am 28. Juni wurde ein Jungtier geboren. Die erfahrene Mutter, die selbst bereits 1990 im Zoo Landau geboren wurde, zieht inzwischen ihr achtes Jungtier erfolgreich auf.

Das Affenbaby klammert sich derzeit eng an den Bauch seiner Mutter. Daher konnte das Geschlecht bislang noch nicht bestimmt werden. Bei Affen erfolgt diese Untersuchung erst, wenn die Jungtiere selbstständig genug sind.

Die Braunkopfklammeraffen gehören ebenfalls zu den weltweit stark bedrohten Tierarten. Ihr natürlicher Lebensraum in den Regenwäldern Kolumbiens schrumpft zunehmend, zudem leiden die Tiere unter Wilderei und illegalem Wildtierhandel. Mit aktuell 16 Tieren beherbergt der Zoo Landau die größte Gruppe dieser Art in einem europäischen Zoo und leistet seit über 30 Jahren einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Population.

Auch bei den Vögeln herrscht reger Nachwuchs

Nicht nur bei Säugetieren gibt es Zuwachs. Im Vogelrevier haben bereits drei Mitte Mai geschlüpfte Abdimstörche ihr Nest verlassen und erkunden inzwischen die afrikanische Freiflugvoliere. Zwei weitere Küken befinden sich noch im Nest.

In ihrer afrikanischen Heimat gelten Abdimstörche traditionell als Glücks- und Regenbringer, da sie den saisonalen Regenfällen folgen. Vielleicht bringt der tierische Nachwuchs auch der Südpfalz etwas willkommene Abkühlung.

Darüber hinaus freut sich das Zooteam über Küken bei den Mexikanischen Stelzenläufern, den Roten Sichlern (Ibissen), den Dolchstichtauben sowie den beliebten Bantamzwerghühnern.

Zoo Landau engagiert sich für den internationalen Artenschutz

Mit den zahlreichen Nachzuchten unterstreicht der Zoo Landau erneut seine wichtige Rolle im internationalen Artenschutz. Durch die Teilnahme an Europäischen Erhaltungszuchtprogrammen trägt der Zoo dazu bei, bedrohte Tierarten langfristig zu erhalten und deren genetische Vielfalt für die Zukunft zu sichern.

Für Besucher bietet sich derzeit eine seltene Gelegenheit, zahlreiche Jungtiere aus nächster Nähe zu erleben – ein besonderes Highlight in den Sommerferien.

Quelle: Zoo Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 17:04