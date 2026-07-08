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08.07.2026, 11:33 Uhr

Heidelberg – Schlossbeleuchtung am Samstag, 11. Juli – Anreise mit Bus und Bahn empfohlen

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Die Heidelberger Schlossbeleuchtung am Samstag, 11. Juli 2026, wird wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt locken. Damit die An- und Abreise möglichst angenehm für alle funktioniert, empfehlen der Veranstalter Heidelberger Marketing und die Stadt Heidelberg, frühzeitig die Anreise zu planen. Foto: Heidelberg Marketing/Filsinger
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur ersten Heidelberger Schlossbeleuchtung des Jahres am Samstag, 11. Juli 2026, werden wieder mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Stadt Heidelberg bittet alle Gäste, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder die ausgewiesenen Park-and-Ride- und Entlastungsparkplätze zu nutzen. Aufgrund der Veranstaltung kommt es am Abend zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen.

Neue Beschilderung weist frühzeitig auf Parkmöglichkeiten hin

Um den Verkehr besser zu lenken und die Altstadt zu entlasten, hat die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Veranstalter Heidelberg Marketing ein neues Beschilderungskonzept entwickelt. Bereits bei der Anfahrt weisen Hinweisschilder auf Park-and-Ride- beziehungsweise Entlastungsparkplätze mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hin.

Ergänzend zur Beschilderung werden die Sperrungen und Umleitungsführungen in digitale Karten- und Navigationssysteme eingebunden, beispielsweise Google Maps. Verkehrsteilnehmer sollen dadurch schon vor Fahrtbeginn auf gesperrte Straßen und alternative Routen hingewiesen werden.

Folgende Parkmöglichkeiten mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr stehen zur Verfügung:

Neuer Messplatz / Kirchheimer Messplatz: Straßenbahnlinie 26 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P 26 – P+R Kirchheim: Straßenbahnlinie 26 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P21 – Heidelberg Congress Center (HCC): Straßenbahnlinien 22 und 26 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P22 – Europaplatz: Straßenbahnlinien 22 und 26 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P18 – BG RCI: Linien 5, 21, 22, 23, 24 und 26 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P19 – Campbell Barracks: Buslinie 29 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz, alternativ die Linien 23 und 24 ab Rheinstraße beziehungsweise S-Bahnhof Weststadt/Südstadt
P25 – Mathematikon: Linien 21 und 24 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz
P16 – Nordbrückenkopf: Linien 5 und 23 Richtung Innenstadt/Bismarckplatz

Aktuelle Informationen zu den städtischen Parkhäusern und deren Belegung sind online unter parken.heidelberg.de abrufbar.

Umfangreiche Straßensperrungen am Abend

Ab den Abendstunden werden mehrere Straßen im Veranstaltungsbereich gesperrt. Die Alte Brücke ist bereits von 16 bis 23.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ab 20 Uhr wird außerdem die
B 37 zwischen Ernst-Walz-Brücke und Karlstor vollständig gesperrt – der Verkehr wird über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Zeitgleich entfällt die Fahrtrichtung West im Schlossbergtunnel. Bereits ab 19 Uhr werden auf der nördlichen Neckarseite unter anderem die Brückenkopfstraße, die Uferstraße, die Neuenheimer Landstraße sowie Teile der Ziegelhäuser Landstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert.

Öffentlicher Nahverkehr mit Fahrplanänderungen

Aufgrund der Straßensperrungen fahren mehrere Straßenbahn- und Buslinien am Veranstaltungsabend auf geänderten Linienwegen oder verkehren nur auf Teilstrecken. Betroffen sind unter anderem die Straßenbahnlinien 5, 21 und 26 sowie die Buslinien 20, 31 und 34 bis 36. Gleichzeitig verstärkt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) in den späten Abendstunden das Angebot auf den Straßenbahnlinien 22, 23 und 26 mit zusätzlichen Fahrten. Fahrgäste aus Richtung Schlierbach und Neckargemünd werden gebeten, möglichst die S-Bahn zu nutzen. Detaillierte Informationen zu allen Fahrplanänderungen, den Umleitungsnetzplan sowie aktuelle Verkehrsmeldungen veröffentlicht die rnv online unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen.

Rettungsachse in der Friedrich-Ebert-Anlage

Zur Freihaltung der Rettungs- und Einsatzwege wird in der Friedrich-Ebert-Anlage eine sogenannte Rettungsachse eingerichtet. Die Achse muss während der Veranstaltung durchgehend für Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte befahrbar bleiben. Hierfür werden entsprechende Straßenbereiche durch Haltverbote freigehalten. Verkehrsteilnehmer werden dringend gebeten, die Beschilderung zu beachten und die gekennzeichneten Flächen nicht zum Halten oder Parken zu nutzen.

Stadt empfiehlt frühzeitige Anreise

Die Stadt Heidelberg empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen, die ausgewiesenen Park-and-Ride-Angebote zu nutzen und möglichst auf Bus und Bahn oder das Fahrrad umzusteigen. So können Verkehrsstaus vermieden und die Altstadt während der Veranstaltung entlastet werden.

Trotz der umfangreichen Maßnahmen können Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten bei einer Großveranstaltung dieser Größenordnung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Besucherinnen und Besucher sollten daher ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich unmittelbar vor der Abfahrt noch einmal über die aktuelle Verkehrs- und Betriebslage informieren.

Weitere Informationen zur diesjährigen Schlossbeleuchtung bietet der Veranstalter Heidelberger Marketing im Internet unter www.heidelberg-marketing.de/veranstaltungen/heidelberger-schlossbeleuchtung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:33

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