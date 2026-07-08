Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich des Parkplatzes des Tiergartenschwimmbads in Heidelberg stehen von Dienstag, 14. Juli, 8 Uhr, bis Samstag, 18. Juli 2026, 16 Uhr, aufgrund einer Veranstaltung auf dem Parkplatz nur eingeschränkt öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Für den Aufbau, die Veranstaltung und den anschließenden Abbau wird etwa die Hälfte der Stellplätze vorübergehend gesperrt. Die übrigen Parkplätze bleiben weiterhin nutzbar.

Die Einschränkungen beginnen bereits am Dienstag, damit die notwendigen Aufbauarbeiten durchgeführt werden können. Nach der Veranstaltung am Freitag, 17. Juli, bleibt ein Teil des Parkplatzes bis Samstag für die Abbauarbeiten gesperrt.

Die Stadt Heidelberg bittet alle Besucherinnen und Besucher des Tiergartenschwimmbads sowie der umliegenden Einrichtungen, dies bei ihrer Anreise zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen oder auf andere Parkmöglichkeiten im Umfeld auszuweichen.

Ein Überblick über städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr ist online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:37