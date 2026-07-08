Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ernennung von Dr. Fritz Brechtel zum Beauftragten für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, Gordon Schnieder, wird im Landkreis Germersheim ausdrücklich begrüßt. Landrat Martin Brandl hat seinem Amtsvorgänger persönlich zu der neuen Funktion gratuliert und ihm für die kommenden Aufgaben viel Erfolg gewünscht. „Fritz Brechtel bringt langjährige Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen unserer Grenzregion mit. Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für die weitere Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern setzen wird“, so Landrat Martin Brandl.

Mit Blick auf die besondere Lage des Landkreises im deutsch-französischen Grenzraum betont Brandl die hohe Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen. Gerade für die Südpfalz seien funktionierende grenzüberschreitende Strukturen in Bereichen wie Mobilität, Arbeitsmarkt und Bürgerservice von zentraler Relevanz. Der Landkreis Germersheim profitiert seit vielen Jahren von intensiven Kontakten insbesondere in die französischen Nachbargebiete. Diese Kooperationen weiterzuentwickeln und bestehende Hindernisse abzubauen, bleibt ein wichtiges gemeinsames Ziel.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 12:11