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Mountainbikes an DLRG Frankenthal
08.07.2026, 11:01 Uhr

Frankenthal – Berlin Tyres Europa GmbH spendet zwei Mountainbikes an DLRG Frankenthal – Schnellere Hilfe am Silbersee und bei Rettungseinsätzen

Mountainbikes an DLRG FrankenthalFrankenthal / Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Freude bei der DLRG Ortsgruppe Frankenthal e.V.: Die Berlin Tyres Europa GmbH hat der Wasserrettungsorganisation zwei hochwertige Mountainbikes für den Einsatzdienst gespendet. Die Fahrräder werden künftig insbesondere am Silbersee in Bobenheim-Roxheim sowie an weiteren Einsatzorten der DLRG genutzt und sollen die schnelle Hilfe bei Notfällen deutlich verbessern.

Die symbolische Übergabe fand auf dem Firmengelände der Berlin Tyres Europa GmbH statt. Geschäftsführer Yunus Emre Keskin übergab die Mountainbikes persönlich an Max Leppla, Michael Wagner und Mia Doran von der DLRG Ortsgruppe Frankenthal.

Schneller am Einsatzort – wertvolle Minuten können Leben retten

Die neuen Mountainbikes erweitern die Einsatzmöglichkeiten der ehrenamtlichen Wasserretter erheblich. Vor allem an weitläufigen Gewässern wie dem Silbersee oder in schwer zugänglichem Gelände können Einsatzkräfte künftig deutlich schneller zu verletzten oder verunfallten Personen gelangen. Bereiche, die mit Rettungsfahrzeugen nur schwer oder gar nicht erreichbar sind, lassen sich mit den Fahrrädern zügig erreichen. Dadurch können lebensrettende Erste-Hilfe- und Sanitätsmaßnahmen früher eingeleitet werden – ein entscheidender Vorteil, wenn jede Minute zählt.

Geschäftsführer Yunus Emre Keskin: „Ein Beitrag für die Sicherheit der Menschen“

„Die ehrenamtliche Arbeit der DLRG verdient höchsten Respekt. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dieses wichtige Engagement zu unterstützen und damit einen Beitrag für die Sicherheit der Menschen in unserer Region zu leisten.“

DLRG Frankenthal bedankt sich für die Unterstützung

Max Leppla, Leiter Einsatz der DLRG Ortsgruppe Frankenthal e.V., bedankte sich stellvertretend für alle Einsatzkräfte:

„Diese Spende ist für uns von unschätzbarem Wert. An großen Gewässern und in schwer zugänglichem Gelände zählt jede Minute. Mit den Mountainbikes können wir Verunfallte schneller erreichen und früher medizinische Hilfe leisten. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Yunus Emre Keskin und der Berlin Tyres Europa GmbH für diese großzügige Unterstützung unseres Ehrenamts.“

Ehrenamt wird nachhaltig gestärkt

Die DLRG Ortsgruppe Frankenthal engagiert sich mit zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Wasserrettungsdienst, Katastrophenschutz sowie im Sanitätsdienst. Mit den beiden neuen Mountainbikes wird die bestehende Ausrüstung sinnvoll ergänzt und die Einsatzbereitschaft an den Gewässern der Metropolregion Rhein-Neckar weiter verbessert.

Die DLRG Frankenthal bedankt sich ausdrücklich bei der Berlin Tyres Europa GmbH und Geschäftsführer Yunus Emre Keskin für die großzügige Spende und das Vertrauen in die Arbeit der ehrenamtlichen Einsatzkräfte.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juli 2026, 11:01

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