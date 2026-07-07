Worms – Hochrangige Delegation der University of Economics Ho Chi Minh City zu Gast in Worms



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Austausch und Forschung im Fokus: Hochschule Worms und UEH vertiefen Partnerschaft.

Seit einigen Jahren kooperiert die Hochschule Worms eng mit der University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), einer der größten und renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten in Vietnam mit rund 38.000 Studierenden. Ende Juni war eine hochrangige Delegation der UEH zu Gast in Worms, um die Kooperation in den Bereichen Lehre und Forschung zu stärken und voranzutreiben. Angeführt wurde die Delegation vom Präsidenten der UEH, Assoc. Prof. Dr. Bui Quang Hung, der mit dem Vizepräsidenten der Hochschule Worms, Prof. Dr. Hans Rück, insbesondere über die Zusammenarbeit auf strategischer und fachbereichsübergreifender Ebene sprach. Beide Seiten zeigten sich erfreut über das bisher Erreichte und verabredeten konkrete zukünftige Schritte.

Besonders intensive Kontakte zur UEH hat bereits der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen, für den an dem Kooperationstreffen der Dekan Prof. Dr. Tobias Ehlen, der Prodekan Prof. Dr. Frank Fichert sowie die beiden Studiengangleiter Prof. Dr. Richard Klophaus und Prof. Dr. Knut Scherhag teilnahmen. Verstärkt wurde das Wormser Team durch Pia Orth-Reich, Auslandskoordinatorin des Fachbereichs, sowie An Thi Thuy Vo, Doktorandin am Fachbereich. Themen der Besprechung waren insbesondere der Austausch von Studierenden und Lehrende sowie gemeinsame Forschungsprojekte. Zur Delegation der UEH gehörten neben dem Universitätspräsidenten Assoc. Prof. Dr. Trinh Tu Anh, Direktorin des Institute of Smart City and Management, Dang The Hien, Studiengangleiter Bachelor of Architecture – Smart Urban Architecture and Design (BAUD-KTS) sowie der wissenschaftliche Mitarbeiter Le Phan Truong An.

Im Juli organisiert das College for Technology and Design der UEH bereits zum dritten Mal die Konferenz „Futurescape – Resilience by Technology and Design“. Auch die Hochschule Worms gehört zu den internationalen Partnern der Konferenz und Professor Fichert wird auf einer Paneldiskussion zum Thema „NetZero Transition – The role of transport and mobility“ referieren.

Bildunterschrift: V.l.n.r.: Le Phan Truong An (University of Economics Hoh Chi Minh City), Dang The Hien (University of Economics Hoh Chi Minh City), Prof. Dr. Knut Scherhag (Hochschule Worms), Prof. Dr. Trinh Tu Anh (Direktorin der ISCM, University of Economics Hoh Chi Minh City), Pia Orth-Reich (Hochschule Worms), Associate Prof. Dr. Bui Quang Hung (Präsident, University of Economics Hoh Chi Minh City), Prof. Dr. Tobias Ehlen (Dekan Fachbereich Touristik/Verkehrswesen, Hochschule Worms), Prof. Dr. Hans Rück (Vizepräsident, Hochschule Worms), Prof. Dr. Richard Klophaus (Hochschule Worms), Prof. Dr. Frank Fichert (Hochschule Worms), An Thi Thuy Vo (Hochschule Worms). Foto / Ulrike Kratzin

Quelle: Hochschule Worms, University of Applied Sciences

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:34