Weinheim – „Hüpferlinge“ sind flügge geworden



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ehrenamtliche Helfer brachten dieses Jahr über 20 000 Amphibien vom Schlosspark-Weiher in den Exotenwald

Auch in diesem Frühjahr haben Grasfrösche und Erdkröten im Teich des Schlossparks wieder erfolgreich abgelaicht. Damit wurde der Teich erneut zur Kinderstube für Tausende Kaulquappen. Ab Ende Mai verließen die fertig entwickelten, nur wenige Millimeter kleinen Jungtiere – die sogenannten „Hüpferlinge“ – das Wasser, um sich auf den Weg in ihren eigentlichen Lebensraum, den Exotenwald, zu machen.

Dieser Weg ist für die winzigen Amphibien jedoch mit großen Gefahren verbunden. In der Vergangenheit wurden viele der kleinen Frösche und Kröten auf Parkwegen versehentlich zertreten oder vertrockneten auf den heißen Asphaltflächen.

Um die Tiere auf ihrer Wanderung zu schützen, führt die Stadt Weinheim seit 2024 gemeinsam mit dem NABU und dem BUND eine gezielte Amphibienschutzaktion im Schlosspark durch. Mitte Mai errichteten rund 20 freiwillige Helferinnen und Helfer einen speziellen Amphibienschutzzaun rund um den Schlossparkteich.

In den Zaun integriert waren mehrere Fangeimer, in die die winzigen Amphibien entlang des Zaunes geleitet wurden. Die Eimer wurden von engagierten Ehrenamtlichen mehrmals täglich kontrolliert. Die geretteten Tiere wurden anschließend sicher in den nahegelegenen Exotenwald gebracht.

Die Koordination der freiwilligen Helfer erfolgt über eine bundesweit eingesetzte Krötenretter-App. In dieser App werden auch die Anzahl sowie die Arten der geretteten Tiere dokumentiert.

Nach Abschluss der diesjährigen Hüpferlingswanderung wird der Schutzzaun jetzt wieder abgebaut. Die Bilanz der Aktion fällt äußerst positiv aus, wie Antje Beckmann, Umweltbeauftragte bei der Stabsstelle Klimaschutz im Weinheimer Rathaus bestätigte: Nachdem in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 11 000 junge Frösche und Kröten sicher in den Exotenwald gebracht werden konnten, wurden in diesem Jahr sogar mehr als 20 000 Amphibien gezählt.

Auch in diesem Jahr stieß die Aktion bei den Besucherinnen und Besuchern des Schlossparks auf großes Interesse und viel positives Feedback. Die freiwilligen Helfer nutzten die Gelegenheit, um über den Lebenszyklus der Amphibien und die Bedeutung ihres Schutzes zu informieren. Denn neben der direkten Hilfe für die Tiere verfolgt die Aktion ein weiteres wichtiges Ziel: Aufmerksamkeit für den Amphibienschutz zu schaffen und Wissen zu vermitteln. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen.

Antje Beckmann kündigt an: „Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre wird die Aktion auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Ziel bleibt es, die in den letzten Jahren stark rückläufigen Amphibienbestände in Weinheim nachhaltig zu stärken und ihren Lebensraum langfristig zu sichern.“

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 21:58