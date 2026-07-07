SÜW – Für den Behindertensport engagiert – Horst Bastian aus Annweiler-Sarnstall mit Ehrennadel des Landes ausgezeichnet



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Horst Bastian aus Annweiler-Sarnstall engagiert sich seit Jahrzehnten im Behindertensport. Dieser Einsatz wurde nun belohnt: Landrat Dietmar Seefeldt hat ihm im Kreishaus der Südlichen Weinstraße im Namen des Ministerpräsidenten die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz übergeben. Landrat Seefeldt dankte Horst Bastian für seinen Einsatz: „Sie tragen dazu bei, dass Menschen mit Behinderung dazugehören, eine enorm wichtige Aufgabe.“ Auch an Hannelore Bastian, die mit Horst Bastian verheiratet ist, sprach der Landrat Dankesworte, „denn auch die Ehefrau trägt ein solch weitreichendes Engagement mit“.

Rund 20 Gäste, Familie, Freunde, und Weggefährten, begleiteten den 85-Jährigen zur Feierstunde ins Kreishaus SÜW, darunter auch Werner Kempf, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, und Carmen Winter, Stadtbürgermeisterin von Annweiler.

Seit 1995 ist Horst Bastian im Vorstand der Behindertensportgruppe e.V. Landau. Er hat sich unter anderem dafür eingesetzt, dass mehrtägige Ausflüge mit Bus oder Bahn, zum Beispiel in die Berge, möglich wurden. Diese Reisen hat er nicht nur komplett organisiert, häufig ist er auch gleich selbst den Reisebus gefahren. Denn im Berufsleben war er 28 Jahre lang Zugbegleiter und nebenbei noch Schulbusfahrer. Auch Kindergartenkinder hat er sicher ans Ziel gebracht.

Bastian organisiert die Jahreshauptversammlungen des Vereins und übernimmt auch unter der Woche allerlei organisatorische Aufgaben: beim Hallenboccia, für die Wassergymnastikgruppe am Montag, die Gymnastikgruppe und Spiele am Donnerstag sowie für das Speed-Play, ein dem Volleyball ähnliches integratives Ballspiel, bei dem der Ball mit einem Schläger übers Netz geschlagen wird.

Von 2013 bis 2025 hat Horst Bastian Kinder mit Behinderung in die Südpfalzwerkstatt Offenbach gefahren. Seit 25 Jahren arbeitet er außerdem ehrenamtlich beim Sommerfest und dem Weihnachtsbasar im Diakonissen Bethesda in Landau mit.

Bildunterschrift: Bei der Feierstunde im Kreishaus von links nach rechts: Annweilers Stadtbürgermeisterin Carmen Winter, Landrat Dietmar Seefeldt, Hannelore Bastian, Horst Bastian, Petra Herbert (Gast) und Werner Kempf, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:03