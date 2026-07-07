Sinsheim – Öffentliche Burgführung Sonntag, 12. Juli um 11:00 Uhr mit Burgführerin Jutta Münz

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Schon von Weitem ist die Burg Steinsberg mit ihrem eindrucksvollen achteckigen
Bergfried auf der höchsten Erhebung des Kraichgaus zu sehen.
Als „Kompass des Kraichgaus“ bekannt, fasziniert sie bis heute durch ihre besondere Lage, die ringförmige
Anlage der Wehrmauern und den gut erhaltenen Bergfried aus dem 13. Jahrhundert.
Die Burgführer nehmen die Besucher mit auf eine 1,5-stündige Zeitreise ins Mittelalter.
Während des Rundgangs erfahren Teilnehmer nicht nur Wissenswertes über die
Entstehung und Bauweise der Burganlage, sondern auch über die Schicksale ihrer
Bewohner. Ein besonderes Highlight bildet die wunderbare Aussicht, die für
unvergessliche Eindrücke sorgt.
Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Burg (Steinsberg 1, 74889 Sinsheim-Weiler)
Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro (ab 6 Jahren)
Veranstalter: Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V. und Förderverein Burg
Steinsberg 2011 e.V.
Weitere Informationen und Termine: Tourist-Info, Tel.: 07261 404-109, E-Mail:
tourismus@sinsheim.de, www.sinsheimer-erlebnisregion.de (Rubrik
Rundgänge/Führungen)
Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Weitere Termine:
Sonntag, den 16.08.2026 um 11:00 Uhr mit Burgführer Wolfgang Stejskal
Sonntag, den 20.09.2026 um 11:00 Uhr mit Burgführer Wolfgang Stejskal
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:22