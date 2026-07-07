Mannheim: Sperrung im Bereich Theresienkrankenhaus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten zur Behebung eines Gleisschadens muss die rnv-Bahnstrecke zwischen Nationaltheater und Theresienkrankenhaus im Zeitraum von Mittwoch, 8. Juli, etwa 7 Uhr, bis Donnerstag, 9. Juli 2026, etwa 18 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Bahnlinien 2, 5, 7 und 15.
Linien 2, 5 und 15
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Universitätsklinikum und Rosengarten
Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus und Nationaltheater
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schafweide, Alte Feuerwache, Kurpfalzbrücke Ost und Gewerkschaftshaus
Linie 7
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Universitätsklinikum und Abendakademie
Entfall der Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:05