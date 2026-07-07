Mannheim rollt: Letzte Skatenight der Saison am 8. Juli

mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 8. Juli 2026, lädt die Skatenight Mannheim erneut alle Inlineskaterinnen und Inlineskater zur gemeinsamen Ausfahrt ein. Start ist um 19:30 Uhr am MVV Hochhaus (Luisenring 49). Der Startort ist hervorragend mit Bus und Bahn (Haltestellen MVV Hochhaus oder Abendakademie) erreichbar, zudem stehen Parkplätze zur Verfügung. Die Wetterprognose verspricht trockene Bedingungen bei angenehmen Temperaturen um 28 Grad – ideal für einen sommerlichen Skateabend.

Die Strecke führt auf rund 21 Kilometern durch die Mannheimer Innenstadt und den Handelshafen und bietet eindrucksvolle Perspektiven auf Stadt und Hafen; die Route ist in der App Fleggz detailliert hinterlegt. Die Tour ist in zwei Teile gegliedert: Der erste, etwa 9 Kilometer lange Abschnitt wird in gemäßigtem Tempo gefahren und eignet sich besonders für weniger geübte Skaterinnen und Skater sowie Familien; nach etwa einer Stunde besteht im Bereich Jungbusch eine einfache Ausstiegsmöglichkeit nahe des Startpunkts. Der zweite Teil umfasst rund 12 Kilometer, wird deutlich zügiger gefahren und richtet sich an Teilnehmende, die sicher und ausdauernd auf Skates unterwegs sind. Dies ist bereits die letzte Skatenight in Mannheim in dieser Saison. Mehrere weitere Termine finden aber in Ludwigshafen statt – bereits in der kommenden Woche mit der reizvollen Strecke durch Maudach inklusive einem Abschnitt direkt am Rehin auf der Parkinsel.

Teilnehmende sollten sicher skaten können. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 22:00 Uhr wieder am MVV Hochhaus. Skatenights starten nur, wenn die Straßen zum Start trocken sind; aktuelle Hinweise finden sich am Veranstaltungstag spätestens ab 16:00 Uhr auf www.skatenight-luma.de.

Quelle:

Rhein-Neckar Skater e.V.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 15:11