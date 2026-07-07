Mannheim – Konzert auf zwei Orgeln



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Renommierter Künstler Christoph Bull spielt am 18. Juli in der Ökumenekirche St. Pius

Mit einem auf beiden Orgeln gespielten Konzert begeisterte Professor Christoph Bull aus Los Angeles vor zwei Jahren das Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Ökumenekirche St. Pius (Holbeinstr.15, Neuostheim). Dort gibt der aus Mannheim-Neuostheim stammende Künstler am 18. Juli um 19.30 Uhr wieder ein Konzert. Gemeinsam mit der Sopranistin I-Chin „Betty“ Feinblatt erklingen dann Werke aus Mexiko, Taiwan, USA und Deutschland. Der Eintritt ist frei.

Er hat an Projekten von Steven Spielberg und Cindy Lauper mitgewirkt, tritt international in großen Konzertsälen und Kirchen auf und spielt auch in Rock-Clubs. Nun gibt der gebürtige Mannheimer, gefeierte Künstler und Organist Christoph Bull wieder ein Konzert in seiner Heimatstadt. Auf dem Programm stehen dann Werke von Johann Sebastian Bach, Clara Schumann, Patrick Cassidy sowie eigene Kompositionen und Spirituals.



Von Neuostheim nach Los Angeles nach Neuostheim

Er ist zuhause in der internationalen Welt der Musik, lebt in Los Angeles und stammt aus Mannheim. So zahlreich die Länder sind, in denen er bereits konzertierte, so vielfältig ist auch sein künstlerisches Spektrum: Christoph Bull ist als Konzert- und Studio-Organist, Pianist, Komponist und Hochschullehrer tätig und gehört zu den profilierten Künstlerpersönlichkeiten seines Fachs. Neben seiner Konzerttätigkeit ist er Mitglied der Musikfakultät an der University of California (UCLA) sowie Organist-in-Residence an einer der größten Kirchenorgeln der Welt, die mit ihren mehr als 18.000 Pfeifen in der First Congregational Church Los Angeles steht.

Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Fotos: privat (dv/schu)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:18