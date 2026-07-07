Mannheim – Brand in Tiefgarage

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am frühen Dienstagmorgen kam es in einer Tiefgarage im Stadtteil Neckarau zu einem Brandgeschehen.

Gegen 3.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da starker Rauch aus der Tiefgarage eines Anwesens in der Neckarauer Straße ins Freie drang. Das betroffene Anwesen wurde durch Polizei und Feuerwehr geräumt und die betroffenen Personen an einer rasch eingerichteten Sammelstelle untergebracht. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim schließlich gelöscht werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren in der Tiefgarage ein Opel und ein Ford, die auf der oberen Ebene einer sogenannten Duplex-Garage abgestellt waren, in Brand geraten. Beiden brannten vollständig aus. Durch die entstandene Hitze wurden die Elektrik und die Hydraulik der Duplex-Garage beschädigt. Auch ein auf der unteren Ebene abgestellter Fiat wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Eine schwangere Bewohnerin des Anwesens wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen des Vorfalls werden durch den Polizeiposten Mannheim-Rheinau geführt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 14:15