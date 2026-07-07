Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Musikschule Mannheim lädt alle Interessierten herzlich ein zu einem Blasorchester-Tag.

Am Dienstag, 14. Juli 2026, 16:00 – 21:00 Uhr in der Musikschule Mannheim, Börsensaal, E4, 14 gibt es für alle interessierten Kinder aus dem Bereich Blasinstrumente und Schlagwerk (Schlagzeug, Percussion, Stabspiele, Pauken etc.) einen Orchesterworkshop von 16:30-17:30 Uhr. Im anschließenden Konzert um 18:00 Uhr wird nicht nur das Ergebnis präsentiert, auch die bestehenden Ensembles – Elementares Blasorchester, Jugendorchester und Sinfonisches Jugendblasorchester – präsentieren einen Ausschnitt aus ihrer aktuellen Probenarbeit.

Anmeldung unter: Anna.Peschel@mannheim.de

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 10:56