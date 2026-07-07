Ludwigshafen – Tag der Vereine am 2. Oktober – Vereine können sich anmelden



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – LUnited und die Abteilung Integration der Stadt Ludwigshafen

organisieren am Freitag, 2. Oktober 2026, von 13 bis 18 Uhr in der Rhein-Galerie einen Tag der Vereine.

Er wird von Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner eröffnet. In Ludwigshafen ansässige beziehungsweise tätige Vereine

können sich und ihre Angebote dort präsentieren und so weitere Mitglieder werben. Die hierfür benötigten Tische und Stühle

stellen die Veranstalter zur Verfügung.

Die Vereine erhalten von den Organisatoren zusätzlich kostenlos ein zweiseitiges Roll-

Up, welches sie am Ende mitnehmen und für zukünftige Aktionen weiter benutzen können. Vereine, die sich gerne bei

der Veranstaltung präsentieren würden, haben noch bis Donnerstag, 20. August 2026, die Möglichkeit sich zu

registrieren unter: https://t1p.de/TagDerVereine.

Da auch ein Bühnenprogramm geplant ist, freuen sich die Veranstalter über

Ideen für Vorführungen und Aktionen seitens der Vereine. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Rhein-Galerie, dem

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz durchgeführt; sie wird gefördert mit

Mitteln des Kommunalen Integrationsmanagements des Ministeriums des Inneren, für Integration und Verkehr

Rheinland-Pfalz.

Quelle: Stadt LU

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:07