Ludwigshafen / metropolregion Rhein-Neckar. Zu seiner vierten Stadtführung 2026 lädt Helmut van der Buchholz am Donnerstag, den 9. Juli unter dem schönen Titel „Die Haltestellen-Tour“. Start ist um 19:00 Uhr an der Straßenbahn-Haltestelle Gartenstraße im Hemshof. Von hier aus geht es zu Fuß durch die Ludwigshafener Innenstadt.

Denn beim Warten auf den Bus oder die Bahn ist es auch nicht immer einladend, angenehm und harmonisch. Die Zeit, die wir an solchen Haltestellen verbringen, ist (auf die Jahre hochgerechnet) ganz schön lang. Da stellt sich schon mal die Frage, ob das nicht auch in schön geht.



Neben funktionalen Aspekten (Wetterschutz, Sitzgelegenheit) gibt es auch noch andere Faktoren, die einen Aufenthalt attraktiv machen oder die Warteplätze gar zu Begegnungsstätten machen. Hier soll an etwa 10 Beispielen in der Innenstadt untersucht werden, ob das gelungen ist.

Seit 2018 führt Helmut van der Buchholz mit Germany’s Ugliest City Tours sein Publikum mit wechselnden Themen und auf eine etwas andere Art und Weise durch seine Heimatstadt. Ziel ist es dabei, das Publikum zu ermutigen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und mit anderen über das erlebte zu sprechen. Im beten Fall entstehen bei solchen Touren neue Bürgerinitiativen.

Die Tour ist auf eine Dauer von ca. zwei Stunden ausgelegt, sie kostet die Teilnehmenden kein Geld und findet bei (fast) jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr mit Raum & Zeit für Diskussionen ist nicht ausgeschlossen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber über helmut@helmutvan.de möglich.



Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 10:48