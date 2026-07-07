Limburgerhof – 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Bei einem Verkehrsunfall am Montag (06.07.2026), gegen 16:30 Uhr erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der 56-jährige Zweiradfahrer befuhr die Carl-Bosch-Straße in Richtung Ortskern. An der Kreuzung zur Knospstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte. Da er außer einem Helm keinerlei Schutzkleidung trug, erlitt er eine Unterschenkelfraktur sowie Schürfwunden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung rund 60 Minuten voll gesperrt werden.
Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 11:13