Ladenburg – Triathlon-Festival RömerMan sorgt für Verkehrs- und Nutzungseinschränkungen

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 18. Juli 2026, findet das 30. Ladenburger Triathlon-Festival RömerMan statt. Aufgrund der Sportveranstaltung ist im Stadtgebiet sowie rund um das Römerstadion mit Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen zu rechnen.

Die Neckarstraße ist an diesem Tag ausschließlich in Fahrtrichtung Fähre befahrbar. Der Verkehr in Gegenrichtung wird über die Valentinianstraße, Domitianstraße und Trajanstraße umgeleitet.

Die Parkplätze am Römerstadion und am Freibad stehen am Veranstaltungstag nicht zur Verfügung. Ersatzparkplätze werden auf der Neckarwiese eingerichtet.

Die Fährwiese ist bereits ab Freitag, 17. Juli, 20 Uhr, sowie am gesamten Samstag gesperrt. Das Grillen ist während dieser Zeit nicht gestattet. Zudem wird der Fährbetrieb aufgrund des Triathlons am Samstag von 14 bis 15 Uhr eingestellt.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die Bushaltestellen „Am Kandelbach“, „Weihergärten“ und „Am Graben“ können in der Zeit von 15 bis 17 Uhr nicht bedient werden.

Einschränkungen gibt es außerdem im Ladenburger Freibad. Das Schwimmerbecken bleibt voraussichtlich bis 16 Uhr gesperrt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Eintritt aufgrund der eingeschränkten Nutzung kostenfrei. Ab 16 Uhr gilt wieder der reguläre Eintrittspreis, da das Freibad anschließend ohne Einschränkungen genutzt werden kann.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis und Rücksichtnahme.

Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 14:55