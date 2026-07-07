Ladenburg – Linie 628: Haltestellenausfälle aufgrund von Bauarbeiten

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten können die Bushaltestellen „Langgewannstraße“ und „Im Neugraben“ der Linie 628 am 16. und 17. Juli 2026 ganztägig nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen werden nicht eingerichtet.
In Fahrtrichtung Schriesheim wird nach der Haltestelle „Ladenburg Ruckelshausen“ die Haltestelle „Ladenburg Weihergärten“ angefahren.
In Fahrtrichtung Seckenheim wird nach der Haltestelle „Ladenburg Weihergärten“ die Haltestelle „Ladenburg Am Graben“ bedient.
Die Fahrgäste werden gebeten, die geänderte Linienführung bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen.
Quelle: Stadt Ladenburg
Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 14:27