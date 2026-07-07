Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeiten finden am Abend und in der Nacht statt – Der Abwasserzweckverband Heidelberg reinigt und untersucht ab Montag, 13. Juli 2026, bis Freitag, 14. August 2026, die Abwasserkanäle im Stadtteil Bergheim. Die Arbeiten laufen am Abend und in der Nacht von 20 bis 5 Uhr. Dadurch sollen Verkehrsbeeinträchtigungen vermieden werden.

Die Untersuchungen laufen mittels einer Erfassung per Kamera. So sollen eventuelle Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.

Bei Fragen ist der Abwasserzweckverband Heidelberg unter Telefon 06221 58-27460 und 58-27440 sowie per E-Mail an klaus.hofmann@azv-heidelberg.de zu erreichen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 09:52