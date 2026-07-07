Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 11. Juli 2026, findet die erste Schlossbeleuchtung statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es ab etwa 18 Uhr auf einigen rnv-Buslinien sowie ab etwa 19:30 Uhr auf einigen rnv-Bahnlinien zu abweichendem Betrieb. In den Abendstunden wird das Angebot auf mehreren rnv-Bahnlinien außerdem verdichtet. Fahrgäste, welche zwischen dem Neckartal (Schlierbach, Neckargemünd) und Heidelberg unterwegs sind, werden gebeten, die S-Bahn zu nutzen.
rnv-Bahnlinien
gültig von etwa 19:30 Uhr bis etwa 1 Uhr
Linie 5
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Seegarten und Hans-Thoma-Platz
Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad, Campus Bergheim, Volkshochschule, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule
Linie 21
Verlängerung der an der Heiligenbergschule endenden Fahrten zum Hans-Thoma-Platz
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Hans-Thoma-Platz
Linie 26
verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Bismarckplatz
Entfall der Haltestellen Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg und Hans-Thoma-Platz
rnv-Buslinien
gültig von etwa 18 Uhr bis etwa 1 Uhr
Linie 20
verkürzter Linienweg zwischen Sportzentrum Nord und Seegarten
Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Neckarmünzplatz, Herrenmühle und S-Bf Altstadt
Linie 31
gültig abweichend erst ab etwa 19:30 Uhr
verkürzter Linienweg zwischen HD Hauptbahnhof und Bismarckplatz
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bunsengymnasium und Bismarckplatz
Entfall der Haltestellen Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße, Brückenstraße, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Herrenmühle und S-Bf Altstadt
Linie 34
verkürzter Linienweg zwischen Heiligkreuzsteinach und Neckarschule, ab dort Umleitung über Schützenhausbrücke zum S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Neuer Weg, Neckarhelle, Stiftsmühle, Stift Neuburg, Haarlass, Hirschgasse, Alte Brücke Nord, Bergstraße, Bismarckplatz, Seegarten, Stadtbücherei, Stadtwerke, HD Hauptbahnhof, Montpellierbrücke, Schwetzinger Terrasse, Czernybrücke und HD Hauptbahnhof Süd
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bärenbach Nord, Schützenhausbrücke, Neckargemünd Bf, Melacpass, Kümmelbacher Hof, S-Bf Orthopädie, Im Grund, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Adlerüberfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg und S-Bf Altstadt
Linie 35
Linientrennung
Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, S-Bf Altstadt, Hausackerweg, Rombachweg, Jägerhaus und Adler-Überfahrt
Westlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen Wieblingen Nord und Bismarckplatz
Östlicher Teil
verkürzter Linienweg zwischen Neckargemünd Bildungszentrum und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, ab dort weiter als Linie 36 nach Ziegelhausen Köpfel
Linie 36
verkürzter Linienweg zwischen Ziegelhausen Köpfel und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, ab dort weiter als Linie 35 nach Neckargemünd Bildungszentrum
Entfall der Haltestellen Adler-Überfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg, S-Bf Altstadt, Herrenmühle, Neckarmünzplatz, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche, Friedrich-Ebert-Platz, Gaisbergstraße, Bismarckplatz, Altes Hallenbad, Campus Bergheim, Volkshochschule und Betriebshof
Zusatzfahrten
zwischen etwa 22:30 Uhr und 0:30 Uhr
Linie 22
Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienweg
Linie 23
Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienweg
Linie 26
Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt zwischen Kirchheim Friedhof und Bismarckplatz
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 10:51