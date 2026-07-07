Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 11. Juli 2026, findet die erste Schlossbeleuchtung statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es ab etwa 18 Uhr auf einigen rnv-Buslinien sowie ab etwa 19:30 Uhr auf einigen rnv-Bahnlinien zu abweichendem Betrieb. In den Abendstunden wird das Angebot auf mehreren rnv-Bahnlinien außerdem verdichtet. Fahrgäste, welche zwischen dem Neckartal (Schlierbach, Neckargemünd) und Heidelberg unterwegs sind, werden gebeten, die S-Bahn zu nutzen.

rnv-Bahnlinien

gültig von etwa 19:30 Uhr bis etwa 1 Uhr

Linie 5

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Seegarten und Hans-Thoma-Platz

Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Altes Hallenbad, Campus Bergheim, Volkshochschule, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule

Linie 21

Verlängerung der an der Heiligenbergschule endenden Fahrten zum Hans-Thoma-Platz

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Hans-Thoma-Platz

Linie 26

verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Bismarckplatz

Entfall der Haltestellen Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg und Hans-Thoma-Platz

rnv-Buslinien

gültig von etwa 18 Uhr bis etwa 1 Uhr

Linie 20

verkürzter Linienweg zwischen Sportzentrum Nord und Seegarten

Entfall der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Neckarmünzplatz, Herrenmühle und S-Bf Altstadt

Linie 31

gültig abweichend erst ab etwa 19:30 Uhr

verkürzter Linienweg zwischen HD Hauptbahnhof und Bismarckplatz

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bunsengymnasium und Bismarckplatz

Entfall der Haltestellen Wielandtstraße, Mönchhofschule, Lutherstraße, Brückenstraße, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, Herrenmühle und S-Bf Altstadt

Linie 34

verkürzter Linienweg zwischen Heiligkreuzsteinach und Neckarschule, ab dort Umleitung über Schützenhausbrücke zum S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Neuer Weg, Neckarhelle, Stiftsmühle, Stift Neuburg, Haarlass, Hirschgasse, Alte Brücke Nord, Bergstraße, Bismarckplatz, Seegarten, Stadtbücherei, Stadtwerke, HD Hauptbahnhof, Montpellierbrücke, Schwetzinger Terrasse, Czernybrücke und HD Hauptbahnhof Süd

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bärenbach Nord, Schützenhausbrücke, Neckargemünd Bf, Melacpass, Kümmelbacher Hof, S-Bf Orthopädie, Im Grund, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Adlerüberfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg und S-Bf Altstadt

Linie 35

Linientrennung

Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, S-Bf Altstadt, Hausackerweg, Rombachweg, Jägerhaus und Adler-Überfahrt

Westlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen Wieblingen Nord und Bismarckplatz

Östlicher Teil

verkürzter Linienweg zwischen Neckargemünd Bildungszentrum und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, ab dort weiter als Linie 36 nach Ziegelhausen Köpfel

Linie 36

verkürzter Linienweg zwischen Ziegelhausen Köpfel und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, ab dort weiter als Linie 35 nach Neckargemünd Bildungszentrum

Entfall der Haltestellen Adler-Überfahrt, Jägerhaus, Rombachweg, Hausackerweg, S-Bf Altstadt, Herrenmühle, Neckarmünzplatz, Rathaus/Bergbahn, Oberer Fauler Pelz, Peterskirche, Friedrich-Ebert-Platz, Gaisbergstraße, Bismarckplatz, Altes Hallenbad, Campus Bergheim, Volkshochschule und Betriebshof

Zusatzfahrten

zwischen etwa 22:30 Uhr und 0:30 Uhr

Linie 22

Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienweg

Linie 23

Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienweg

Linie 26

Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt zwischen Kirchheim Friedhof und Bismarckplatz

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 10:51