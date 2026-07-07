Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nächtlicher Brand auf dem Wertstoffhof

Die Feuerwehr Haßloch wurde am 06.07.2026 um 23:31 Uhr zu einem Müllbrand auf dem Wertstoffhof alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war der Flammenschein deutlich sichtbar, sodass frühzeitig weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang zum Gelände verschafft hatten, wurde ein Müllcontainer im Vollbrand vorgefunden. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen weiteren, direkt danebenstehenden Container übergegriffen. Die

Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei C-Rohren durch zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Parallel dazu wurde das Wenderohr der Drehleiter in Stellung gebracht, um aus einer besseren Perspektive löschen zu können. Durch das schnelle

Eingreifen konnte ein Übergreifen auf zwei weitere, in der Nähe stehende Container verhindert werden.



Um die Löscharbeiten zu vereinfachen, wurde ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Ludwigshafen nachgefordert. Mit dessen Hilfe konnten die Müllcontainer entleert und das Brandgut anschließend unter Zugabe von Netzmittel vollständig abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.



Die Feuerwehr Haßloch war mit 41 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Feuerwehr Ludwigshafen, die Polizei sowie Mitarbeiter des Wertstoffhofs. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 14:09