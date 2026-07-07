Germersheim – Naturvielfalt auf dem Storchenwanderweg – Gemeinsame Wanderung mit Landrat Martin Brandl

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Martin Brandl lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Freitag, 4. September, zu einer gemeinsamen Wanderung (ca. vier Kilometer) ein. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Bürgerhaus in Winden (Raiffeisenstraße 15). Von dort geht es los zu einer besonderen Wanderung unter dem Motto „Naturvielfalt auf dem Storchenwanderweg“ mit interessanter Führung des Storchenvereins Winden. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Störche, sondern auch die Lebensräume verschiedener anderer Tiere und Insekten wie beispielsweise Wildbienen. Der Weg bietet zahlreiche schöne Aussichtspunkte, von denen aus die Gegend sehr gut genießen lässt.

Diese Wanderung in der Verbandsgemeinde Kandel ist die zweite einer Reihe. Getreu dem Motto „Acht Jahre, acht Verbandsgemeinden/Städte“ ist jedes Jahr in einer anderen Verbandsgemeinde/Stadt eine Wanderung mit Landrat Martin Brandl geplant.

Anmeldungen werden erbeten an buero-landrat@kreis-germersheim.de bis zum 20. August 2026 unter Angabe des Namens, Kontaktdaten und ggf. Begleitpersonen.

Landrat Martin Brandl freut sich auf die gemeinsame Wanderung und den Austausch mit vielen guten Gesprächen.

Quelle KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 10:56