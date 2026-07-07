Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gewalt gegen Kinder – Gefährdungen erkennen – Informationsabend für ehrenamtliche Jugendgruppenleitungen aus dem Kreis Germersheim –

Ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit werden immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen sie eine Kindeswohlgefährdung erkennen könnten. „Gewalt gegen Kinder und Gefährdungen von Kindern sind hochaktuelle und sehr heikle Themen“, betonen Natalie Dernberger, Vorsitzende beim Kreisjugendring Germersheim e.V., sowie der Geschäftsbereichsleiter und Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler. Deshalb laden der Kreisjugendring Germersheim e.V. in Kooperation mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim Ehrenamtliche ein, die in Vereinen, Verbänden oder anderweitig mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Am Mittwoch, 2. September, um 18 Uhr wird im Seminarraum der Bellheimer Feuerwehr, Fortmühlstraße 17a in Bellheim, erörtert, wie man Risiken für das Wohl von Kindern in der ehrenamtlichen Arbeit erkennen und was man konkret tun kann. Die Referenten Mirco Leingang, Koordinator des Netzwerkes Kindeswohl und Kindergesundheit im Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim und Niklas Hentschel, Kinderschutzdienst im Caritas-Zentrum Germersheim, liefern Hintergrundinformationen, geben gezielte Hilfestellungen und zeigen Vorgehen und Anlaufstellen für den konkreten Fall auf. Handlungsmöglichkeiten werden praktisch erprobt und reflektiert. „Kinder und Jugendliche müssen in der Regel mehrere Anläufe unternehmen, bis sie mit ihrem Anliegen von Erwachsenen gehört werden. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass sich ehrenamtliche Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit mit dem Thema Kinderschutz beschäftigen, um bei Bedarf frühestmöglich geeignete Schritte einleiten und helfen zu können“, so Kreisjugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und wird als Fortbildungsmaßnahme im Rahmen einer Verlängerung der Jugendleiter/innen-Card (Juleica) anerkannt. Eine Anmeldung bis 26. August beim Kreisjugendamt wird telefonisch bei Heike Hafner und Lara Anslinger unter Tel. 07274/53-3900 oder per E-Mail: kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de unter Angabe der Handynummer, Mail-Adresse und der ehrenamtlichen Tätigkeit erbeten.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 11:00