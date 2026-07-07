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260703 Feierliche Anlaesse gb
07.07.2026, 22:31 Uhr

Germersheim – Fünf 25-jährige Dienstjubiläen aus einem Jahrgang

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Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein seltenes und umso schöneres Jubiläum konnte die Kreisverwaltung Germersheim in diesen Tagen feiern:

Gleich fünf Kolleginnen und Kollegen wurden für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im Öffentlichen Dienst geehrt. Das Besondere daran: Sie alle haben im Jahr 1998 gemeinsam ihre Ausbildung bei der Kreisverwaltung begonnen und sind ihrem Arbeitgeber seither ohne Unterbrechung treu geblieben. Landrat Martin Brandl gratulierte Kerstin Hinz, Silke Matern, Dominik Maurer, Tina Schöner und Silke Schirmer zu diesem bemerkenswerten Meilenstein.

Über die Jahre hinweg haben die fünf Jubilare die unterschiedlichsten Abteilungen durchlaufen und prägen heute mit ihrer wertvollen Erfahrung ganz verschiedene Bereiche im Haus: Kerstin Hinz verstärkt das Team der Kfz-Zulassungsstelle und Dominik Maurer ist in der Führerscheinstelle eingesetzt (beide Fachbereich 42). Ebenfalls im Fachbereich 42 – Straßenverkehr & Kfz-Zulassung, bringt Silke Schirmer als stellvertretende Fachbereichsleiterin ihr fundiertes Fachwissen ein. Den Blick für die Zahlen und Finanzen der Verwaltung hat Silke Matern im Zentralbereich 12 (Haushalt und Finanzen), während Tina Schöner im Zentralbereich 11 (Personal) eine wichtige Ansprechpartnerin für die Kolleginnen und Kollegen ist.

Landrat Martin Brandl zeigte sich bei der Ehrung sichtlich beeindruckt von dieser außergewöhnlichen Verbundenheit: „Dass fünf junge Menschen im selben Jahr ihre Ausbildung bei uns beginnen und ein Vierteljahrhundert später immer noch gemeinsam an Bord sind, ist im modernen Arbeitsleben etwas ganz Besonderes. Es zeigt nicht nur die hohe Loyalität unserer Beschäftigten, sondern auch, dass die Kreisverwaltung Germersheim ein krisensicherer und attraktiver Arbeitgeber ist, bei dem man sich langfristig entwickeln kann. Kerstin Hinz, Silke Matern, Dominik Maurer, Tina Schöner und Silke Schirmer haben die Verwaltung über 25 Jahre hinweg mitgeprägt. Für diesen großartigen, treuen Einsatz im Dienste der Menschen in unserem Landkreis danke ich ihnen von Herzen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Bildunterschrift: Ein starkes Team seit 1998: (v.l.) Tina Schöner, Dominik Maurer, Kerstin Hinz, Landrat Martin Brandl, Silke Schirmer und Silke Matern bei der Ehrung für stolze 25 Jahre Treue zur Kreisverwaltung Germersheim. Foto: KVGER/gb
Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:31

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