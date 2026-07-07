Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 4. September 2026, verwandelt sich die Frankenthaler Innenstadt wieder in eine Bühne für Kunst, Kultur und Begegnung. Der Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem städtischen Bereich Bildung, Kultur und Sport zur 19. Kunst- und Einkaufsnacht ein.

Für die Gestaltung des abwechslungsreichen Programms werden ab sofort Einzelhändler, Künstlerinnen und Künstler sowie alle weiteren Interessierten gesucht, die sich mit eigenen Beiträgen beteiligen oder kreative Ideen einbringen möchten.

Die Kunst- und Einkaufsnacht bietet eine besondere Gelegenheit, die Vielfalt Frankenthals sichtbar zu machen und Menschen zusammenzubringen. Ziel der Veranstaltung ist es, das kulturelle Leben in der Stadt zu bereichern, neue Impulse zu setzen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Durch die Zusammenarbeit von Kunst, Kultur, Handel und engagierten Bürgerinnen und Bürgern entsteht eine Plattform für Begegnung, Austausch und kreative Vielfalt.



Ob Ausstellungen, Mitmachaktionen, Musik, Performances oder andere kreative Programmpunkte – der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Mit dem Beitritt der Stadt in die Pfalz Touristik soll in diesem Jahr das Thema „Pfälzer Wein“ in die Veranstaltung eingebettet werden, so dass sich auch hier Kooperationsmöglichkeiten ergeben können. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Ideen, die die Kunst- und Einkaufsnacht zu einem besonderen Erlebnis für Besucherinnen und Besucher machen.

Vorschläge, Ideen und Programmpunkte können bis zum 31. Juli 2026 online eingereicht werden.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular stehen unter www.frankenthal.de/kunst-und-einkaufsnacht zur Verfügung.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 11:23