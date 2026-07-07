Daisbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer



Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer gegen 19:30 Uhr mit einer weiteren Person, welche ebenfalls mit ihrem Motorrad unterwegs war, auf dem Verbindungsweg von Daisbach in Richtung Sinsheim.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der 52-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Sturz verlor der Mann seinen Schutzhelm und verletzte sich schwer am Kopf. Das Motorrad blieb mehrere Meter weiter im Feld liegen.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der 52-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienst Heidelberg.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 22:36