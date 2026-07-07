Bergstraße – Zukunftswerkstatt Wandern der Top Trails of Germany



Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Nibelungensteig traf vom 17. bis 19. Juni 2026 die weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Top Trails of

Germany zur IV. Zukunftswerkstatt Wandern / Im Mittelpunkt standen aktuelle Zukunftsthemen des Wandertourismus

Vertreterinnen und Vertreter der renommiertesten deutschen Fernwanderwege kamen zusammen, um sich

über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und gemeinsam an neuen Lösungsansätzen zu arbeiten. Im Fokus

standen die Themen Nachhaltigkeit, Sponsoring und Partnerschaften sowie die Zusammenarbeit mit dem

Verein a tip:tap e. V. Darüber hinaus bot die Zukunftswerkstatt Raum, erfolgreiche Praxisbeispiele vorzustellen

und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Ein Schwerpunkt war die nachhaltige Gestaltung von Wanderangeboten. Diskutiert wurden unter anderem

Maßnahmen zur nachhaltigen Infrastruktur, neue Kommunikationsansätze, nachhaltige Angebote entlang der

Wege sowie Möglichkeiten, Gäste für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft zu

sensibilisieren. Ziel ist es, Nachhaltigkeit entlang der Top Trails nicht nur zu kommunizieren, sondern für

Wandernde konkret erlebbar zu machen.

Ein weiterer Themenschwerpunkt war die langfristige Finanzierung hochwertiger Wanderangebote. Anhand

erfolgreicher Praxisbeispiele tauschten sich die Teilnehmenden über Sponsoring- und Partnerschaftsmodelle

aus und entwickelten gemeinsam Ideen, wie die Qualität der Wege auch künftig gesichert und weiterentwickelt

werden kann.

Mit dem Verein a tip:tap e. V. fiel während der Zukunftswerkstatt zudem der offizielle Startschuss für eine

gemeinsame Zusammenarbeit. Ziel ist es, die Versorgung mit kostenfreiem Trinkwasser entlang der

Wanderwege weiter auszubauen und damit einen weiteren Beitrag zu nachhaltigem Wandertourismus zu

leisten.

Auch am Nibelungensteig wird das Thema Wasserversorgung und Verpflegung in Zukunft stärker in den Fokus

rücken.

Die Zukunftswerkstatt verdeutlichte einmal mehr die besondere Stärke der Top Trails of Germany: den konti-nuierlichen Austausch innerhalb eines starken Netzwerks. Gemeinsam entwickeln die Partner Lösungen für aktuelle Herausforderungen, teilen Erfahrungen und übertragen erfolgreiche Projekte auf weitere Regionen. So entstehen aus gemeinsamen Ideen konkrete Maßnahmen, die Wandernden entlang der Wege unmittel-bar zugutekommen

Foto: Die Vertreterinnen und Vertreter der Top Trails of Germany e.V. kamen in Herborn am Westerwaldsteig

zusammen. – Top Trails of Germany e.V.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 7. Juli 2026, 21:53