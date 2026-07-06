Weinheim – Ein Dankeschön ans Ehrenamt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadt lädt ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger am 16. Juli in den Schlosshof ein – Kostenloses Kulturprogramm für alle

Es ist wieder an der Zeit, Danke zu sagen: für ehrenamtliches Engagement in Weinheim. Einige Tausend Menschen in der Großen Kreisstadt verbringen einen Teil ihrer Freizeit mit wohltätigen und gemeinnützigen Tätigkeiten. Und das ganz freiwillig. Ob bei der Feuerwehr, in der Flüchtlingshilfe, in einem Verein oder ungebunden, in einer Einrichtung oder für einen sozialen Zweck. „Ehrenamtliches Engagement“, sagt Bürgermeister Andreas Buske, „ist der Kitt einer Stadtgesellschaft“.

Unter diesem Motto lädt die Stadt auch in diesem Jahr wieder zu einem „Ehrenamtstag“ ein, am Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, in den Schlosshof mit einem Kulturprogramm auf der Kultursommerbühne – alles ganz kostenlos und ungezwungen.

Es ist der achte Ehrenamtstag der Stadt Weinheim. Eingebunden ist wieder die Ehrenamtsplattform „Zweiburgenhelden“, die die Gelegenheit nutzen wird, sich noch ein bisschen bekannter zu machen. Das Thema Ehrenamt erlebt in Weinheim gerade einen Aufschwung, weil der künftige Oberbürgermeister Michael Möslang in seinem Wahlkampf und auch nach der Wahl einige Verbesserungen angekündigt hat. Neulich bei einem „Barcamp“ für Vereinsvertreter war eine echte Aufbruchstimmung zu spüren. Michael Möslang tritt am 27. Juli sein Amt an. Organisiert wird der Ehrenamtstag in Kooperation vom Kulturbüro und dem OB-Referat, wo auch die Organisation des Ehrenamtes zusammengefasst ist.

Musikprogramm auf der Bühne

Der Ehrenamtstag ist wieder eine Mischung aus kostenlosem Kulturprogramm, Essen, Trinken, einer Würdigung ehrenamtlichen Einsatzes und guten Gesprächen. Um 18 Uhr wird Andreas Buske als aktueller Interims-OB die Besucher im hinteren Schlosshof begrüßen. Dann ehrt er gemeinsam mit Vertretern des Weinheimer Klimaschutzteams die Sieger aus den besten Teams und einzelne Akteure der Aktion Stadtradeln. Dann gestalten zwei junge und spannende Bands der Musikschule Badische Bergstraße das Musikprogramm auf der Kultursommer-Bühne. Das sind das Jazztrio „Just in Time“ und die Groove- und Gutelaune-Band „Shit happens“. „Just in Time“ ist eine Jazzband unter der Leitung von Musiklehrer und Profi-Jazzer Frank Hurrle. Er unterrichtet seit über 30 Jahren an der Musikschule. Das Trio hat sich Jazzstandards verschrieben, aber auch groovige Stücke oder Bossa Nova werden gerne gespielt. Besonders ist, dass sich zwei Pianisten und Bassisten die Aufgabe und das Instrument teilen. Pawel Zarembsky und Luigi Fusco spielen also beide an ihren E-pianos. Luigi Fusco bereitet sich derzeit auf die Aufnahmeprüfung für Jazzklavier vor. Daniel Remolina Prada ist der begnadete Drummer der Band. Er hat im Bundeswettbewerb Popdrums diese Jahr die Höchstpunktzahl geholt. Er wird dieses Jahr sein Studium an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl beginnen.

„Shit happens“ ist eine Schülerband der Musikschule, die sich dem Groove und der guten Laune verschrieben hat. Sie existiert in wechselnder Besetzung seit zehn Jahren. Die dreiköpfige Band bietet einen bunten Mix an Genres, der klassische Dance Pop-Songs, romantische Balladen, Rap-Songs oder sogar Sea-Shanties beinhaltet. Egal was kommen mag – gute Laune ist garantiert. Frontman Jannis Peterson beeindruckt mit einem schnellen Mundwerk und seinen coolen moves. Pawel Zarembski spielt groovy den Part am Keyboard. Das rhythmische Fundament liefert Frank Hurrle am E-drum (Handsonic), der als studierter Jazzer die Bandleitung übernimmt.

Bewirtung durch die „Blüten“

Das spätere Abendprogramm bis etwa 21.45 Uhr gestaltet dann die Band „Dr. Wisebrod´s Swing Boppers“. Die Band um den Weinheimer Pianisten und Sänger „Dr. Wisebrod” alias Wolfgang Mothes, hat sich ganz dem Vintage-Stil der 40er und 50er Jahre verschrieben. Sie haben eine eigene Mischung aus Elementen des Swing, Rhythm´n Blues und frühem Rock´n Roll zusammengestellt – tanzbar, aber auch geeignet für Dinner-Parties, Galas und Sekt-Empfänge! Unterstützt wird der Doktor (dessen große Vorbilder Jerry Lee Lewis, Ray Charles und Elvis Presley sind und der seine Klaviertastatur mit rasenden Boogie-Läufen traktiert) von den rhythmisch-harmonischen Arzthelfern Reginald Blümmel (Kontrabass, Gesang), Jürgen Wohlfart (Drums, Gesang).

Wichtig zu wissen: Da es nicht möglich ist, alle ehrenamtlich tätigen Weinheimer persönlich einzuladen, sollen sich alle Menschen eingeladen fühlen, die in Ihrer Freizeit für andere etwas Gutes tun. Im Eingangsbereich des hinteren Schlosshofs hat die Stadtverwaltung ab 17 Uhr einen Info-Point aufgebaut. Dort werden die Ehrenamtlichen begrüßt und bekommen Bewirtungsbons für den Abend ausgeteilt. Sie sind dann Gast der Stadt. Am Ehrenamtstag sorgen diesmal die „Weinheimer Blüten“ für die Bewirtung. Selbstverständlich sind auch kulturinteressierte Besucher, die sich (noch) nicht ehrenamtlich engagieren herzlich willkommen, sie erwerben Essen und Trinken dann einfach selbst. Der Eintritt ist für alle frei.

Quelle Stadt weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 19:33