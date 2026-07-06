Speyer – Tatverdächtiger bei Einbruch in Imbiss gestellt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Sonntag (05.07.2026), gegen 3 Uhr, beobachtete der Besitzer eines Imbisses in der Auestraße in Speyer über seine Überwachungskamera, wie ein Mann versuchte, die Eingangstür aufzubrechen. Die alarmierten Polizeikräfte trafen den 31-jährigen Tatverdächtigen beim Aufbrechen des Imbisses an. Bei einer Dursuchung des Mannes und seines mitgeführten Autos wurden Einbruchswerkzeuge und eine Gesichtsmaske sichergestellt. Es wird derzeit ermittelt ob der Mann für weitere, ähnlich gelagerte, Taten verantwortlich ist.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 14:03