Sinsheim – Unfall zwischen Auto und Fußgängerin

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend kam es in der Dietmar-Hopp-Straße gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin, bei welchem die Fußgängerin verletzt wurde. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Kreisverkehr nach Weiler. Nach derzeitigen Ermittlungen wollte eine 26-jährige Fußgängerin die Fahrbahn auf Höhe der Klima-Arena überqueren und nahm den BMW aufgrund von Ablenkung durch ihr Handy nicht wahr. Die 26-Jährige wurde vom Auto touchiert und verletzte sich hierbei. Nach erster Versorgung durch Rettungskräfte musste sie zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Hinweis ihrer Polizei:

Die Nutzung des Handys während des Gehens im Straßenverkehr lenkt Ihre Aufmerksamkeit ab und erhöht das Unfallrisiko erheblich. Wer auf das Display schaut, übersieht leicht Fahrzeuge, Radfahrer, Ampeln oder andere Gefahren.

Schützen Sie sich und andere:

– Handy erst nach dem Überqueren der Straße benutzen.

– Kopfhörer und laute Musik vermeiden, um Warnsignale rechtzeitig

wahrzunehmen.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 14:48