Schifferstadt – Foto-Wettbewerb: #schifferstadtliest – Die schönsten Leseorte in Schifferstadt gesucht

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Liege im Stadtpark, beim Eis essen am Schillerplatz, am idyllischen Bahnweiher oder auf dem heimischen Balkon – Stadtverwaltung und Stadtbücherei suchen sie: Die schönsten Leseorte in Schifferstadt. „Wir möchten uns gegenseitig inspirieren und tolle Plätze sammeln, an denen man bequem schmökern kann“, erklärt Alexandra Lähn, Leiterin der Stadtbücherei. Und zu gewinnen gibt´s auch etwas: Nämlich freien Eintritt zu einer beliebigen Veranstaltung von Stadt oder Stadtbücherei in 2027 für den ausgelosten Gewinner und eine Begleitperson.

Von morgen, Dienstag, 7. Juli bis einschließlich Freitag, 31. Juli läuft der Foto-Wettbewerb. Schnappschüsse können via Social Media mit Verlinkung der Stadtbücherei plus Hashtag #schifferstadtliest oder per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de eingereicht werden. In der ersten August-Woche erfolgt dann die Auslosung und der Gewinner wird benachrichtigt.

Die Teilnahme ist ab 18 mit Wohnsitz in Deutschland möglich. Mit der Einreichung der Bilder erklären sich die Urheber damit einverstanden, dass ihre Fotos unter Nennung des Urhebers von Stadtverwaltung und Stadtbücherei genutzt werden dürfen. Die Auslosung erfolgt per Zufall.

Text und Grafik: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 12:56