Rheinland-Pfalz – Regelung zu Handynutzung an Schulen kommt – Dr. Matthias Reuber: Einheitliche Handyregelung stärkt den Lernerfolg und entlastet unsere Schulen

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, Dr. Matthias Reuber, begrüßt die von Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig angekündigte Regelung zur privaten Handynutzung an Schulen. Dazu erklärt Reuber: „Mit der geplanten, landesweiten, Regelung zur privaten Handynutzung an Schulen setzt Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig ein wichtiges Vorhaben des Koalitionsvertrags konsequent um. Schule muss ein geschützter Lern- und Lebensraum sein. Eine einheitliche Regelung schafft Klarheit und entlastet Schulleitungen sowie Lehrkräfte, weil sie vor Ort nicht länger unterschiedliche Konzepte entwickeln und durchsetzen müssen. Klare Regeln stärken die Konzentration, fördern die Lernleistung und verbessern das Miteinander in der Schulgemeinschaft.

Gleichzeitig bleibt der sinnvolle Einsatz digitaler Medien im Unterricht ausdrücklich möglich und unverzichtbar. Digitale Kompetenzen sind eine Schlüsselqualifikation für die Zukunft. Deshalb werden wir auch künftig einen starken Schwerpunkt auf Medienkompetenz und einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien legen.

Ein modernes Bildungssystem braucht beides: eine klare Begrenzung privater Handynutzung im Schulalltag und eine hochwertige digitale Bildung im Unterricht. Nur so bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf die Anforderungen der Zukunft vor.“

Quelle: CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 13:30