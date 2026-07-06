Mosbach – Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Mosbach-Sulzbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Ford und ein Fahrradfahrer kollidierten am Montagnachmittag auf der

Landesstraße 527 zwischen Mosbach und Sulzbach. Der 62-jährige Fahrradfahrer war gegen 16 Uhr auf der L527 von Mosbach in Richtung Sulzbach unterwegs. Als er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem

Ford Transit eines 23-Jährigen, der von hinten auf das Fahrrad auffuhr. Der Zweiradlenker wurde auf den Pkw aufgeladen und landete neben der Fahrbahn im Graben. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Fahrbahn wurde zur Unfallaufnahme bis etwa 17.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Danach

konnte die Fahrbahn in Richtung Sulzbach freigegeben werden. Um 18.40 Uhr konnte die Sperrung komplett aufgehoben werden.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 19:48