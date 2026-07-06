Mannheim – Medienmittwoch für Ältere: Mobil unterwegs – Fahrpläne und Fahrkarten-Apps für Bus und Bahn

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit dem Smartphone sicher und bequem unterwegs: In dieser Veranstaltung geht es um die Mobilität-Apps der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (myVRN) und wie man diese optimal nutzt.

Senioren-Medienmentorin Christine Bär erklärt

am Mittwoch, 15. Juli 2026, 17 Uhr

Zentralbibliothek im Stadthaus N1

grundlegende Funktionen – zum Beispiel, wie man ein Konto anlegt, Verbindungen sucht und bucht sowie Abfahrts- und Ankunftszeiten in Echtzeit nachverfolgt.

Teilnahme kostenlos, bitte anmelden: 0621 293-8933 oder stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms statt und wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 08:23