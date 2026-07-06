Mannheim – Jazz-Workshop in der Musikschule

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Alle jazzinteressierten Hobbymusiker sind herzlich zum diesjährigen Improvisationsworkshop mit anschließender Jazz Jam Session

am Samstag, den 11. Juli 2026, von 14.30-15.30 Uhr (Impro-Workshop) sowie von 16.00-18.00 Uhr (Jam Session)

im Börsensaal der Musikschule, E4, 14, 68159 Mannheim

eingeladen.

Der einstündige Improvisationsworkshop richtet sich an Einsteiger*innen und dient zur Vorbereitung auf die folgende Jam Session. Diese veranstaltet die Musikschule Mannheim wieder in Kooperation mit der IG Jazz Rhein-Neckar. Das offene Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie an Amateurmusikerinnen und -musiker. Zur Begleitung steht eine professionelle Rhythmusgruppe bereit. Um den Einstieg möglichst niedrigschwellig zu gestalten, wurden einfache Stücke ausgewählt, die leicht mitgespielt werden können.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 08:22