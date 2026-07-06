Mannheim – Einladung zum Spaziergang „Stadt im Wandel“ & anschließendem Bürgergespräch am 8. Juli mit Elke Zimmer MdL

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann unsere Innenstadt fit für die Zukunft werden – klimafreundlich, lebenswert und sicher?

Darüber möchte die Grüne Landtagsabgeordnete Elke Zimmer mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und lädt am Mittwoch, den 8. Juli zu einem Spaziergang zum Thema „Stadt im Wandel“ ein. Treffpunkt ist um 17:00 Uhr an der Baubude auf dem Goetheplatz zu einem Infotermin zu der Neugestaltung des Theatervorplatzes mit einer Referentin des Nationaltheaters Mannheim. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie der Platz künftig so gestaltet werden kann, dass die Hitzebelastung reduziert und die Aufenthaltsqualität verbessert werden kann.

Im Anschluss ist eine Station auf der Straßenseite am Oberen Luisenpark geplant. Dort wird die ehrenamtliche Fahrradbeauftragte der Stadt Mannheim die Situation für Fußgänger:innen und Radfahrende erläutern und über das Radnetz am Ring sprechen.

Ab 18:30 Uhr lädt Elke Zimmer noch zu einem Bürgergespräch in das Grüne Büro am Kaiserring 38 ein. Dort besteht die Möglichkeit, die Eindrücke des Spaziergangs aufzugreifen und weitere Themen anzusprechen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Wahlkreisbüro Elke Zimmer MdL

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 13:27