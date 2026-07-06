Ludwigshafen – Dachstuhl in Vollbrand – ERSTMELDUNG – Feuerwehr und Polizei in der Brunckstrasse Ecke Sternstrasse im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Dachstuhlbrand in Ludwigshafen – Aktuell befinden sich Polizei und Feuerwehr im Einsatz aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Brunckstraße (Ecke Sternstraße). Nach erster Meldung steht der komplette Dachstuhl in Brand. Genauere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.
Es wird nachberichtet.
Quelle:
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
UPDATE: Ludwigshafen – Dachstuhlbrand – 1. NACHTRAG – Brand unter Kontrolle – Keine Schwerverletzten – Dachstuhl ausgebrannt
Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 14:46