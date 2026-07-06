Ludwigshafen – Dachstuhlbrand – 1. NACHTRAG – Brand unter Kontrolle – Keine Schwerverletzten – Dachstuhl ausgebrannt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Mittag kam es in der Brunckstrasse in Ludwigshafen-Friesenheim zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand. Die städtische Feuerwehr, die BASF-Werksfeuerwehr sowie Rettungskräfte, Polizei und eine Fahrzeug zur Umweltüberwachung wurden zum Brandort alarmiert.

Den Feuerwehren gelang es den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein Ausbrennen des Dachstuhles konnte nicht verhindert werden. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt. Schwerverletzte sind nicht zu beklagen. Nach aktuellem Stand, wurde eine Person wegen Atembeschwerden behandelt. Die Nachlöscharbeiten sind noch in Gange.

Genauere Informationen zur Brandursache sowie zur konkreten Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Es wird ggf. erneut nachberichtet.

Quelle/Fotos: MRN-News

WEITERES UPDATE: Ludwigshafen – Dachstuhlbrand im Stadtteil Friesenheim – 2. NACHTRAG

Zuletzt aktualisiert am 6. Juli 2026, 16:32